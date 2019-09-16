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16 сентября 201916:15

Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака" после поражения от "Урала"

Олег Кононов

Олег Кононов
spartak.com

В матче девятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" проиграл "Уралу" со счетом 1:2. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов после матча сообщил руководству клуба о желании оставить свой пост.

Позднее 53-летний специалист официально попросил клуб освободить его от занимаемой должности. Как сообщает "Чемпионат.com", владелец московского клуба Леонид Федун отказался одобрить отставку Кононова.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Рауля Рианчо, который был назначен ВрИО главного тренера после отставки Массимо Карреры. Под руководством Кононова "красно-белые" одержали 15 побед, потерпели 12 поражений и шесть раз сыграли вничью.

После девяти игр российской премьер-лиги столичный клуб с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белые" 20 сентября на выезде сыграют с "Уфой"

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