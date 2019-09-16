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16 сентября 201917:10

"Я пойду в тюрьму, а тебе конец": учительница угрожала убить школьника партой

news.tut.by

В одной из школ Белоруссии, в Гомеле, случился скандал, в центре которого оказалась учительница. 11 сентября во время уроков педагог матом ругалась на ученика четвертого класса, одновременно угрожая ему расправой с помощью парты. Соответствующее видео заснял на мобильный телефон одноклассник, после чего кадры распространились на просторах Интернета.

На видео видно, как учительница занесла над головой мальчика парту, при этом произнесла оскорбительную фразу: "Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***** будет!". Школьник при этом не успокоился и продолжил смеяться дальше. Какое-то время слышен спор педагога с мальчиком, в ходе которого ребенок припугивает учительницу тем, что позвонит своим родителям. Параллельно женщина называет ученика "гадом".

Судя по разговору учительницы со школьником, она призвала ребенка к уважению, поскольку несла тяжелые вещи, а тот под руку говорил ей гадости и "ржал как конь". Затем педагог отметила, что пока не будет уважения, не будет и никакого русского.

Видео опубликовало 13 сентября местное издание "Сильные новости". В тот же вечер в гомельскую школу №15, в которой и произошел инцидент, приехали городские и областные чиновники, чтобы разобраться со случившимся.

Учительницей, которая угрожала ученику, оказалась 56-летний педагог высшей категории, которая 37 лет проработала в учреждении образования. По словам начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина, женщина уже уволена по статье вне зависимости от заслуг и стажа. Также выговор объявлен директору школы.

Как отмечает портал TUT.BY, не все родители согласны с таким поворотом событий. По их мнению, решение можно пересмотреть и оставить педагога, поскольку она является опытным и хорошим работником. Родители учеников оправдывают поступок учительницы тем, что "нервы у всех сдают".

Сама педагог также объяснила случившееся. Она отметила, что не просит для себя оправданий и признает свою вину. По ее словам, дети пришли после физкультуры, были возбужденными, а мальчик, на которого она замахивалась партой, вместе с соседом не давали вести урок. Учительница рассказала, что на видео видно, будто бы она заносит над школьником парту, но это не так. По словам педагога, у нее проблемы со здоровьем и в тот день она была уставшей.

В настоящее время родители надеются на возвращение учительницы в школу, поскольку в ее класс каждый год мечтают попасть многие. В понедельник, 16 сентября, в гомельское учреждение образования должен был прийти новый педагог.

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