Путин и Рухани начали переговоры в Анкаре

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани начали переговоры в президентском комплексе "Чанкая" в Анкаре, где в 16 сентября начинается трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием лидеров России, Ирана и Турции.

Как передает ТАСС, встреча Путина и Рухани проходит в закрытом для средств массовой информации режиме.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, во время беседы тет-а-тет собеседники, помимо состояния дел в Сирии обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Рухани могут затронуть тему атак беспилотников на предприятия Saudi Aramco.

Ранее Путин провел в Анкаре закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.