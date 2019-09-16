Помидоры-убийцы: американский кардиолог рекомендует навсегда отказаться от томатов

Кардиолог из США Стивен Гандрих рассказал о вреде томатов для здоровья. По его словам, поедание данных плодов может привести к ряду проблем.

Стивен Гандрих описал результаты своих исследований в книге "Парадокс растений". Он отметил, что невзирая на наличие в помидорах множества витаминов, в плодах могут содержаться лектины. Это разновидность белков, которые вырабатываются растениями для собственной защиты от вредителей.

Лектины, в свою очередь, представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Когда они попадают в человеческий организм, запускается механизм, который может привести к воспалительным процессам и различным заболеваниям. Лектины могут уничтожить здоровые клетки, вызвать синдром хронической усталости, сыпь на коже, а также негативно влиять на мозговую деятельность, привести к выпадению волос, сообщает "Вечерняя Москва".

Кардиолог отметил, что помидоры действительно содержат много витаминов и микроэлементов, потому могут являться профилактикой рака. При этом Гандриг все равно призывает людей полностью отказаться от употребления томатов.

Ранее шведский ученый высказал мысль, согласно которой в пищу следует употреблять человеческое мясо.