Лекарство от изжоги может спровоцировать рак

Лекарственные препараты отличаются друг от друга не только действующими и вспомогательными веществами, а также качеством сырья и степенью очистки, во многих случаях именно последние факторы определяют эффективность лечения.

За чистотой лекарств следят соответствующие органы, регулярно проводятся проверки, которые выявляют нежелательные примеси, сообщает "Вести.Медицина".

13 сентября Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) объявило, что в популярном препарате от изжоги, "Ранитидине", более известном под торговым наименованием "Зантак", обнаружено в низкой дозе потенциально вызывающее рак химическое вещество — N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Оно классифицируется как "вероятный канцероген для человека", так как исследования на животных показали, что вещество вызывает рак. По данным Агентства по охране окружающей среды США, NDMA — побочный продукт определенных промышленных процессов, ранее использовавшийся при производстве ракетного топлива.

Тем не менее, пока FDA не рекомендует прекращать прием препарата. В данный момент изучается вопрос, представляют ли низкие уровни NDMA, обнаруженные в препарате, реальный риск для здоровья пациентов.