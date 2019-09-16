Воробьев о безвыигрышной серии "Металлурга": я знаю, что делать. Мы выберемся

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" проиграл минскому "Динамо" (2:3). Для "Магнитки" это поражение стало пятым кряду. Главный тренер магнитогорской команды Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы пока еще в таком состоянии, что немножко не дотерпели опять. Работы предстоит очень много. Везде мы отстаем, во многих компонентах от подготовленных команд. Пока силенок не хватает, физики и много чего другого, скажу честно, – приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ. – Я знаю, что делать, и мы выберемся. Мне сказали, было 13 травм на предсезонке. Ребята не тренировались по две недели".

Напомним, "Металлург", помимо "Динамо", проиграл "Ак Барсу" (1:2), "Нефтехимику" (0:3), "Автомобилисту" (2:3 ОТ) и "Витязю" (0:2). "Магнитка" с тремя очками занимает 11-е место в Восточной конференции, в следующем матче магнитогорская команда 19 сентября примет "Спартак".