Подлодка "Омск" потопила корабль. Видео

Министерство обороны России опубликовало видео пуска противокорабельной ракеты "Гранит" по старому судну, которое имитировало корабль противника. Тренировка проходила в Тихом океане.



Ракета пролетела 350 километров и попала точно в цель, что подтвердили кадры, снятые с воздуха.

"Омск" – это многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А. Она предназначена для ударов как по надводным, так и по наземным целям. На борту субмарины размещены 24 ракеты "Гранит".

Стоит отметить, что максимальная дальность полета "Гранита" достигает 600 километров. Эта ракета создавалась специально для атаки целых корабельных соединений. Поэтому конструкторы оснастили ее сложными системами управления и наведения.

Так, несколько одновременно запущенных "Гранитов" способны действовать вместе: определять, что за типы и классы кораблей нужно уничтожить, распределиться по целям, чтобы не тратить по две ракеты на одно судно. Комплекс распознает и учитывает даже построение противника: морской конвой, авианосная группа или десант. Исходя из этого "Гранит" выбирает оптимальную тактику нападения.