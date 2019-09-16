Путин: Иран внес значительный вклад в ликвидацию террористических очагов в Сирии

Президент РФ Владимир Путин отметил роль Ирана в ликвидации террористических очагов в Сирии и запуска в этой стране процесса политического урегулирования.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства рассказал на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре.

Путин подчеркнул, что благодаря значительному вкладу Тегерана в общие усилия по прекращению гражданской войны в Сирии и уничтожению террористических группировок, создан работающий механизм политического урегулирования ситуации в этой ближневосточной стране, в частности по формированию Конституционного комитета САР.

Переговоры двух лидеров прошли в президентском комплексе "Чанкая" в Анкаре, где 16 сентября начинается трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием руководителей России, Ирана и Турции.