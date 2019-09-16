"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Де Хеа

Испанский голкипер Давид Де Хеа продлил контракт с английским "Манчестер Юнайтед". Новое соглашение 28-летнего вратаря с "красными дьяволами" рассчитано на четыре сезона с возможностью продления еще на один год.

Подробности финансовой стороны соглашения не разглашаются. По информации рядя британских СМИ, испанец за каждый сезон в "МЮ" будет получать порядка 15 миллионов евро. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Де Хеа в 65 миллионов евро.

Напомним, Де Хеа – воспитанник мадридского "Атлетико", откуда летом 2011 года за 25 миллионов евро перебрался в Англию. В составе "Манчестер Юнайтед" Давид принял участие в 367 играх во всех турнирах, в 130 из которых отстоял на ноль. Также на его счету 40 встреч за сборную Испании.