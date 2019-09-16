Билан переоделся в пожарного и потушил лесные пожары

После случившегося недавно инцидента в Самаре российский певец Дмитрий Билан, судя по всему, желает реабилитироваться. Он активно участвует в общественной жизни. В понедельник, 16 сентября, артист решил испытать себя в тушении лесных пожаров, о чем написал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что Дмитрий Билан переоделся в защитную форму и примерил на себя желтую каску. В руках артист держит пожарный насос, из которого поливает пеной тлеющие корни деревьев.

В дополнении к опубликованному видео Билан подписал пост следующими словами: "Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды!". Также артист добавил хэштеги со словами "добровольные лесные пожары", "билан перезагрузка". Стоит отметить, что многие подписчики положительно восприняли поступок Билана, поддержав его и высказав мнение о том, что гордятся его делами. Судя по всему, Билан принял участие в движении волонтеров, которое проходит под эгидой Greenpeace.

Ранее артист заявился на популярный международный песенный конкурс с оголенным торсом, на который был нанесен боди-арт в виде горящих лесов.