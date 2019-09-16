На Украине разрешили пользоваться российскими социальными сетями

Жители Украины вновь могут пользоваться крупными российскими социальными сетями. Соответствующее решение принял Совет по национальной безопасности и обороне страны.

Украинские операторы мобильной связи Vodafone, Lifesell, "Киевстар" прекратили блокировать российские СМИ, а также соцсети, которые были запрещены в период управления Петра Порошенко.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", в настоящее время на Украине можно беспрепятственно пользоваться "ВКонтакте", "Одноклассниками", ресурсами Yandex. Ранее многие пользователи прибегали к Virtual Private Network, чтобы избежать блокировку. Также под действие санкций попали антивирусные программы российского производства "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

Закон о запрете использования популярных русскоязычных ресурсов был принят 15 мая 2017 года. В ходе предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского многие избиратели обратились к нему с просьбой отменить вышеназванный закон Порошенко, от которого впоследствии пострадал частный бизнес.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, являющийся также министром цифровой трансформации, ранее утверждал, что запрет на социальные российские сети отменять не следует, поскольку "Одноклассники" и "ВКонтакте" "негативно влияют на умы" украинцев.

Сам Зеленский ранее заявил, что раз украинцы пользуются вышеназванными соцсетями, обходя блокировку, значит им не так нравятся Facebook и Twitter.