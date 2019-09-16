Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.

В открытии модного дома примет участие Тимати, Анастасия Решетова, Юлия Барановская и многие другие гости.

Ранее в столичном парке "Зарядье" была представлена коллекция под названием "Горная жемчужина", она состоит из 47 платьев.