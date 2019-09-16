В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе

Российский турист, который в Турции получил травмы во время полета на парашюте, умер в больнице.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделало генконсульство России в Анталье. В сообщении отмечается, что врачам не удалось спасти россиянина 2001 года рождения, который был госпитализирован в субботу, 14 сентября, в результате несчастного случая. Юноша скончался в воскресенье, 15 сентября, не приходя в сознание.

Генконсульство России в Анкаре также сообщило, что в координации с местными властями в настоящее время предпринимает необходимые меры для выяснения причин трагедии, а также привлечения к ответственности виновных лиц.

По данным турецких СМИ, после случившейся трагедии полиция арестовала граждан Турции. В их числе владелец компании, который занимается организацией полетов на парашюте, а также один из сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Анталье двое российских туристов получили травмы во время парасейлинга. По неизвестным причинам произошел обрыв каната, который соединял парашют с катером, в результате чего сильным порывом ветра туристов отбросило на пальмовые деревья на берегу. Состояние одного пострадавшего оценивалось как крайне тяжелое.

За последний месяц это уже не первая гибель российских туристов в Турции.