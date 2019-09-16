Крым хотят назвать Тавридой

Инициатива греков Крыма ввести второе название республики — Таврида должна быть вынесена на обсуждение общественности, заявил вице-премьер — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

В ходе симпозиума в Крымском федеральном университете Мурадов заявил, что, по его мнению, очень значимой является инициатива греков использовать в названии республики историческое добавление, которое звучало бы как Республика Крым – Таврида.

По словам Мурадова, если общественность поддержит эту инициативу греков, то можно будет выносить ее на обсуждение в Госсовете республики и других органах власти.

Предложение о переименовании он назвал интересным, напомнив, что связи полуострова с Грецией "насчитывают не одну тысячу лет", передает "Интерфакс".

Таврида (Таврика, Таврия) — одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, оно использовалось после присоединения к Российской империи в 1783 году.