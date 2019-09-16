В Белоруссии опровергли подготовку к конфедерации с Россией

Минск придерживается абсолютной политической независимости в экономических отношениях с Москвой.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Комментируя по просьбе газеты "Наша Нива" публикацию в "Коммерсанте", где характер ожидаемой интеграции описывался с использованием принципа конфедеративности, она подчеркнула, что ""в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято!"

Эйсмонт отметила, что никаких совместных госорганов не создается, поскольку к этому ни Белоруссия, ни Россия ни готовы. Она считает, что термины "федерация", "конфедерация", приведенные в публикации, являются журналистскими штампами.

Вместе с тем она напомнила о том, что на уровне двух государств продолжается работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства.

По словам Эйсмонт, эти те организации, которые согласно договоренностям Путина и Лукашенко, решают проблемы двустороннего сотрудничества.

16 сентября "Коммерсант" опубликовал краткий проект программы интеграции Белоруссии и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению издания, "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".