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16 сентября 201920:16

В Сочи прибыли первые грузы для российского этапа "Формулы-1"

ГТРК "Вести Сочи"

В Сочи начали прибывать первые грузы для российского этапа "Формулы-1". На курорт уже доставили топливо и оборудование команд. Теперь на "Сочи Автодроме" ожидают прибытие болидов. А тем временем идет активная подготовка гоночной трассы. Рабочие восстанавливают поврежденные после аварий участки трека и устанавливают новые блоки безопасности, которые повредились при проведении Российской серии кольцевых гонок. Как говорят инженеры, если автомобиль попадет в такой блок на скорости 180 километров в час, он выдержит и смягчит удар.

В настоящий момент все гаражи на "Сочи Автодроме" закрыты. Гоночные болиды привезут на курорт 23 сентября, и на следующий день в боксах начнут активную работу. А пока завершается последний этап подготовки трассы.

За организацию и обслуживание гонок "Формулы-1" в Сочи отвечают около 15 тысяч человек, и их координацию совершенствуют ежегодно. "В текущем году особое внимание было уделено разработке политики и процедуры, которая, как нам кажется, поможет скоординировать работу нашей команды", — рассказал "Вестям Сочи" гдиректор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

На финальные приготовления осталось всего десять дней. Однако, как заявляют организаторы, королевские гонки будут проведены на самом высоком уровне.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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