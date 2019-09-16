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16 сентября 201919:58

Путин отметил усилия России, Турции, Ирана по стабилизации обстановки в Сирии

Михаил Метцель/ТАСС

Усилия России, Турции и Ирана позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на трехстороннем саммите в Анкаре.

Он напомнил, что урегулирование в Сирии проходит на основе Астанинского процесса, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран.

Путин подчеркнул, что миротворческие усилия трех государств позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия в этой ближневосточной стране, в результате чего с июля прошлого года туда из-за рубежа вернулись 390 тысяч беженцев, а почти полтора миллиона человек обрели свои дома.

Российский лидер отметил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния, сообщив, что это относится и к северо-востоку страны.

Президент РФ призвал международное сообщество, особенно ООН и профильные агентства активнее подключаться к гуманитарной помощи Сирии, причем предоставлять ее всем жителям страны, без какой-либо политизации и дискриминации.

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