Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве

В Нижегородской области арестованы два сосудистых хирурга, которые, по версии следствия, заставляли больных платить за дорогие расходные материалы. Счета пациентам выставлялись — на сотни тысяч рублей. Врачей обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и могут отправить за решетку на шесть лет. За медиков вступились их коллеги, которые утверждают, что ситуация не так однозначна.

Константин Шилкин, в прошлом профессиональный водитель, в 50 лет заново учился ходить. Четыре года назад в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска ему поставили диагноз — облитерирующий атеросклероз, говоря проще — закупорка сосудов нижних конечностей. Местный хирург пообещал поставить Константина на ноги, но за операцию нужно заплатить.

"В первый раз я 125 тысяч переводил на фирму "Антей" якобы за оборудование. Эта операция не получилась, следующую операцию предложили за 89 тысяч", — говорит потерпевший.

Через пять дней после второй операции Константина выписали, огромный шрам сильно гноился. Через месяц уже в больнице Нижнего Новгорода правую ногу ампутировали. Мужчина обратился с жалобой в прокуратуру. Началась проверка, которая спустя почти четыре года вылилась в громкие аресты. Под стражей оказались хирурги Андрей Васягин и Максим Кудыкин. Последний, кстати, доктор медицинских наук, профессор, главврач одной из районных больниц.

"Андрей Васягин в больнице Дзержинска работал в должности хирурга, в том числе консультировал людей с патологиями сосудов. В особо сложных случаях приглашал профессора Кудыкина, с которым вместе проводили операции. Но никто из коллег не знал — на каких условиях", — говорит врач Леонид Муравьев.

Все документы об их совместных операциях изъяты следователями. Сами хирурги объясняли пациентам, что платить приходится за стенты, специальные катетеры и другие расходные, но весьма дорогостоящие материалы. Сейчас в больнице Дзержинска не могут сказать, за что Васягин и Кудыкин брали деньги.

"Мы выполняем все услуги в рамках медицинского страхования, то есть это для пациентов бесплатно. Платные у нас не проводятся", — пояснила заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Жанна Новикова.

Загадочная фирма "Антей", на счет которой пациенты Кудыкина и Васягина переводили деньги, обанкротилась больше года назад. Согласно данным из Единого реестра юридических лиц, эта компания никогда не работала с медицинским оборудованием, а продавала автозапчасти. По версии следствия, деньги со счетов "Антея" врачи и их сообщники обналичивали и забирали себе.

Масла в огонь подлили фотографии, появившиеся в сети накануне ареста. Хирурги, не снимая белые халаты, с огромными суммами денег охотно позирует. Тут же в кадре и дорогой коньяк.

По факту совершения мошеннических действий следователи ГУ МВД России по Нижегородской области возбудили уголовное дело.

В Росздравнадзоре напоминают, что существует обширный перечень бесплатных операций и исследований, проводимых в больницах. Никаких проплат за расходные материалы — бинты, шприцы или дорогие стенты — быть не должно.

"Если гражданин хочет узнать подробную информацию, что ему положено бесплатно, он может обратиться к своему страховому представителю либо в страховую медицинскую организацию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медстрахования", — напомнил начальник управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анатолий Шаронов.

Как рассказывают медики, расходные материалы для операций в больницы поступают под квоты. А их — ограниченное количество. Поэтому, чтобы получить услугу бесплатно, пациентам предлагают ждать очереди.

Тем временем в Интернете в защиту арестованных врачей выступили их коллеги со всей страны. За два дня собрали около семи тысяч подписей. Составители петиции добиваются пересмотра меры пресечения. По статье "мошенничество" хирургам из Нижегородской области может грозить до шести лет лишения свободы. Потерпевший Константин Шилкин уже четыре года ждет хоть какого-то решения суда. Ведь без него вернуть деньги он не может, а они безработному инвалиду сейчас очень нужны.