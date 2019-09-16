"Сплошная ложь!" В Люксембурге Джонсона освистали

Тишайшее герцогство Люксембург изменило своей респектабельности из-за визита британского премьера Джонсона. Толпа освистала и зашикала политика дважды — после переговоров с главой Еврокомиссии Юнкером и после встречи с лидером страны Беттелем. Джонсон отреагировал неожиданно — просто ушел с официальной пресс-конференции. Его люксембургский коллега остался наедине с пустым пюпитром.

Борис Джонсон вызывает сильные чувства у европейцев и нередко негативные. Начало переговоров с премьер-министром Люксембурга началось под гул и свист протестующих.

Закончилось тем, что Джонсон отказался от совместной пресс-конференции, которая должна была проходить на улице, несмотря на просьбы британской стороны перенести ее внутрь помещения. Премьер-министр Люксембурга в итоге решил выступить один.

"Я хотел бы поблагодарить господина Джонсона, который был здесь сегодня, за наши переговоры. Для меня было важно выслушать его предложения, чтобы избежать Brexit без сделки. Но нам всем нужно больше, чем просто слова. Нам нужен юридически действующий документ, и как можно быстрее", — заявил Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга.

Джонсон укрылся от протестующих в резиденции британского посла, и уже там объяснил свое решение: "Думаю, было бы несправедливо так поступать с премьер-министром Люксембурга. Очевидно, там было слишком шумно и наши слова попросту никто бы не услышал".

До этого Джонсон два часа обедал с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Выбирали между рыбой или курицей в кляре с гарниром в виде ризотто, лисичек и гороха, приправленного оливковым маслом с трюфельным ароматом.

Политическое меню состояло из требований Евросоюза предоставить наконец новые предложения по Brexit и заверений Джонсона, что они у него есть.

Насколько известно, в Лондоне рассчитывают модифицировать уже имеющееся соглашение о выходе таким образом, чтобы, если потребуется, к единому рынку и таможенным правилам Евросоюза была частично привязана только Северная Ирландия, а не вся Великобритания.

На выходе из ресторана лидеров также поджидала разгневанная толпа: "Чего вы ждете от Джонсона? Сплошная ложь!"

Находясь вне досягаемости протестующих, Джонсон придерживается прежней бравады. Накануне он заявил, что Великобритания в итоге вырвется из наручников Евросоюза как "невероятный Халк".

Над премьер-министром уже потешаются соцсети. Сыгравший супергероя актер Марк Руффало с Джонсом не согласился: "Борис Джонсон забывает, что Халк сражается только на стороне добра. "Безумный и сильный" также может означать "твердолобый и разрушительный".

Чем все закончится, до сих пор не очевидно. Британский парламент запретил Brexit без соглашения. В правительстве заявляют, что будут следовать этому решению депутатов, но при этом утверждают, что 31 октября Великобритания при любых обстоятельствах покинет Евросоюз.

