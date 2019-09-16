Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Сын популярного певца Филиппа Киркорова семилетний Мартин будет постигать уроки футбола в академии ЦСКА. Ранее Мартин занимался в академии "Барселоны".

Как сообщает Чемпионат.com, Мартин Киркоров зачислен в академию ЦСКА. Ранее сын короля российской эстрады занимался в академии испанской "Барселоны". Мартин начал обучению футбола в марты нынешнего года.

В нынешнем году сын Филиппа Киркорова пошел в первый класс. Старшая сестра Мартина Алла-Виктория учится во втором классе.