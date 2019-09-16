Москвичи все чаще заказывают "друга на час"

Россияне все чаще пользуются услугой "друг на час". Они платят незнакомым людям деньги за совместные походы в кафе, магазины, кино или же просто за общение в Интернете. Специалисты видят в этом недостаток приятелей в жизни россиян и предупреждают об опасности мимолетных знакомств. Между тем, исполнители роли "друга на час" говорят о преимуществах такого вида общения перед встречами с обычными знакомыми, пишет News.ru.

За год спрос на эту услугу вырос в 2,7 раза. Оказалось, что такая "дружба" популярнее всего среди москвичей (69,9%) и петербуржцев (12,8%).

Социальный психолог Алексей Рощин объясняет это тем, что жизнь людей в крупных городах протекает по схеме "дом-работа-дом". У многих россиян не хватает времени на то, чтобы завести друзей, и они страдают от одиночества.

Раньше люди находили знакомых и друзей на работе, сегодня, по словам специалиста, россияне в основном общаются только с клиентами и начальником. При этом люди, с которыми они дружили в школе и институте, зачастую уезжают в другие города. Многие из них вступают в брак и заняты семейным бытом.

Кроме того, в услуге "друг на час" может таиться опасность. Криминалист Михаил Игнатов отметил, что в наше время общение с незнакомцами может нести в себе потенциальную угрозу. Связано это с тем, что человек не знает истинного характера и помыслов так называемого друга. Специалист рекомендовал россиянам не пользоваться такими услугами.

Столкнуться с угрозой можно даже, если встречаться с "другом на час" на нейтральной территории. Криминалист предупреждает, что незнакомец предварительно выведывает информацию о том, с кем проживает жертва. Затем он отправляется на прогулку с клиентом именно в тот момент, когда знает, что дома у него никого нет. В это время его подельники могут ограбить квартиру.