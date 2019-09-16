"Из нас делают вселенское зло": кто и зачем искажает роль СССР во Второй мировой

Возложить на Россию вину за придуманные преступления и потребовать за них компенсации — это истинная цель тех, кто пытается переписать историю Второй мировой и представить нашу страну агрессором. Об этом сегодня, 16 сентября, в Москве говорили европейские историки. Они собрались на конференцию, посвященную началу самой страшной войны в истории человечества.

Чем меньше остается до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, тем сильнее желание некоторых стран умалить и саму победу, и подвиг победителей.

"То, что сейчас данная кампания идет против нас — это часть современного контекста. Это попытка ввести историю в политическую жизнь", — рассказал академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Международная конференция в Москве, собравшая историков из многих стран, открылась накануне важного события. 17 сентября 1939 года Красная армия освободила от оккупации территории, отторгнутые Польшей у народов Белоруссии и Украины. Самой Польши, впрочем, тогда уже не существовало. Она рассыпалась под ударами Вермахта, правительство бежало, армия капитулировала.

Советско-германскую границу в 1939-ом устанавливал не Сталин и даже не Гитлер. Она была проведена по демаркационной линии, предложенной еще в 1919 году главой британского МИД лордом Керзоном и означала возвращение к рубежу, признанному международным сообществом, в том числе и самой Польшей.

"То, что русские армии должны находиться на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против немецкой угрозы", — заявил Уинстон Черчилль по радио 1 октября 1939 года.

"Население Прибалтики, Западной Украины становились гражданами Советского Союза. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту", — поделился председатель попечительского совета РВИО Сергей Иванов.

"Именно из нас делают мировое вселенское зло всех времен и народов. Только потому, что они не могут смириться с тем великодержавием, которое наша страна обрела после мая 45-го года", — рассказала доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Политизация истории происходит во многих европейских государствах. Историк из Польши, страны, за свободу которой погибли 600 тысяч советских солдат, рассказывает, что официальная Варшава абзац за абзацем сочиняет для нации фейковую версию недавнего прошлого.

"Показывается только одна сторона. Не показывают вообще того, что в очень многих местах большинство жителей встречали именно советские войска как освободителей", — поделился секретарь русского культурно-просветительского общества в Польше Андрей Романчук.

Такие попытки — не только в Польше. Сначала болгарский МИД засомневался в том, что Советский Союз принес народам Европы свободу, а потом и в Чехии — в земле которой навеки остались 140 тысяч советских солдат — чиновники сделали попытку убрать с глаз подальше памятник победителю — маршалу Коневу.

"Ведь то, что происходило тогда, 80 лет назад, когда Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война — это актуально и по сей день. Многие проблемы, которые существовали тогда в мире, противоречия, они остаются и сегодня", — сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Противостоять этому, заявили участники конференции, можно только помня и терпеливо объясняя, кто был настоящим поджигателем войны, а кто принес человечеству мир.