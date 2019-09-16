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16 сентября 201921:18 Дмитрий Блинников

В Москве мошенники обманывают пенсионеров, предлагая технику по завышенным ценам

В Москве мошенники обманывают пенсионеров, предлагая технику по завышенным ценам

Фраза "Откройте, Мособлгаз" — ключ ко многим дверям. Это хорошо понимают нечистые на руку продавцы. Они ходят по квартирам и предлагают бытовую технику по завышенным ценам. В Москве и области уже десятки обманутых покупателей. Удивительно, что далеко не многие задаются вопросом — почему работники газовой службы продают телевизоры, холодильники и бензопилы.

Фраза "Мособлгаз" подействовала как заклинание — Анна Харитонова пустила в квартиру непрошенных гостей. Вместо униформы — деловые костюмы, удостоверение не предъявили, да и плита их не интересовала.

"Первым делом как зашел, то потрогал холодильник и сказал, какой он теплый, как сильно греет", — рассказала Харитонова. Ей сказали, что техника скоро сломается, потому ее нужно менять. Мошенники предложили условия, согласно которым, по их словам, проходит акция по указанию президента — всем пожилым людям по льготной цене заменяется различное оборудование.

За новый холодильник с пенсионерки взяли семьдесят тысяч. В магазине точно такой же — в шесть раз дешевле. Привезли холодильник на следующий день. Сын Анны Спиридоновны в это время пришел в гости к матери. Он понял, что это — новый тип мошенничества. 

"Да, мошенники, которые ходят по квартирам и пенсионерам обманным путем продают технику по завышенной цене", — поделился сын пострадавшей Виктор Харитонов.

Впоследствии выяснилось, что "газовщики" успели побывать во многих домах. Они заходили в квартиры под предлогом проверки плит и сразу начинали предлагать бытовую технику по льготной цене.

Еще одна потенциальная, но неудавшаяся жертва мошенников рассказал, что не поверил злоумышленникам, поскольку те ему не смогли представить документы, согласно которым являются представителями "Мособлгаза".

А вот восьмидесятилетнего Леонида Петровича купить телевизор все же уговорили. Он заплатил за него тридцать одну тысячу рублей, а впоследствии узнал, что стоит такое устройство в три раза меньше.

Телефоны "компании" молчат. По указанному в договоре адресу не офис, а жилой дом. И там — свои пострадавшие.

Адвокат Ильдар Фазлеев прокомментировал данную ситуацию. По его мнению, происходит обработка людей, то есть мошенники специально обучены. Если доставить таких злоумышленников в полицию, те скажут, что никого не обманывали, а лишь продали технику — в доказательство тому предоставят договор. Доказать тот факт, что мошенники играли на чувствах людей, практически невозможно.

Посмотрите внимательно на лица злоумышленников и покажите их своим родственникам. Это не коммунальщики и не социальные работники. Это мошенники, которые обманом проникают в квартиры и зарабатывают деньги на доверчивости пожилых людей.

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