Российские волейболисты одержали очередную победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России по волейболу одержала четвертую победу на чемпионате Европы. На этот раз наша сборная обыграла команду Финляндии.

Сборная России обыграла финнов в трех партиях (25:17, 26:24, 25:22). Эта победа стала четвертой для нашей команды на групповом этапе. В следующем матче россияне сыграют с хозяевами этапа – словенцами. Чемпионат Европы проходит в четырех странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Сборная России выиграла четыре встречи, набрала 12 очков и досрочно обеспечила выход в плей-офф. На втором месте команда Словении, далее расположилась команда Финляндии, Турции, Белоруссии и Северной Македонии. Российская команда носит титул чемпиона Европы, выигранный два года назад.