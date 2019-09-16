Фестиваль ТАФИСА в Ульяновске: город стал столицей единоборств

В Ульяновске прошел первый Всемирный фестиваль единоборств ТАФИСА. На берега Волги приехали более 3 тысяч спортсменов из 20 стран. Жители Ульяновска и гости города получили уникальную возможность познакомиться с единоборствами из разных уголков земного шара.



ТАФИСА — уникальный проект. Тут нет соревнований и победителей. Все равны, и прославленные спортсмены, и новички. Все имеют возможности приобщиться к миру единоборств и попробовать свои силы. А также узнать много нового для себя. Например, что такое крав-мага и силамбам. И чем тхэквондо отличается от хапкидо. И что античный панкратион, оказывается, все еще существует и имеет хорошие турнирные перспективы.



Ульяновск неслучайно избран место проведения первого фестиваля ТАФИСА. В этом спортивном городе очень популярны единоборства, как привычные там бокс, самбо, дзюдо, так и сравнительно новые дисциплины. Большое внимание спорту уделяет губернатор Сергей Морозов, сам в прошлом хороший спортсмен. И не только в прошлом. Во время мероприятий фестиваля Сергей Иванович продемонстрировал, что находится в прекрасной спортивной форме.



Спортивные объекты фестиваля находятся не только в центре Ульяновска, они разбросаны по всему городу, расположенному на двух берегах Волги. Кроме того, некоторые мероприятия проводились во втором по величине городе Ульяновской области Димитровграде, а также в селе Арское, расположенном недалеко от областного центра.



На центральной площади Ульяновска – Соборной, — были установлены сцена, боксерский ринг, площадка с борцовским ковром. Одни гости фестиваля сменяли других. Рассказывали о своих видах единоборств, объясняли правила, знакомили с терминологией и приглашали всех желающих попробовать свои силы. Естественно, все меры предосторожности были соблюдены.



Один из российских чемпионов мира в смешанных единоборствах, а ныне популярный киноактёр Олег Тактаров провел массовую зарядку, а потом отправился на противоположный берег Волги, где уже давал уроки юным спортсменам. "Провести подобный фестиваль — отличная идея – сказал Тактаров. – У олимпийских видов спорта — есть Олимпиада. Но ведь и неолимпийские виды не должны оставаться без должного внимания. Им тоже нужен свой праздник. Тем более, что занимающихся неолимпийскими видами куда больше".



Тактаров провел свой последний бой в 2007 году. На вопрос корреспондента Вести.Ru, было ли у прославленного бойца желание возобновить карьеру, Тактаров дал отрицательный ответ: "Нет, я уже перестал получать от соревнований было удовольствие. Поэтому в октагон не возвращался и не жалею об этом. Но с любимым видам спорта я не порвал. Как видите, я всегда рад поделиться своим опытом и дать уроки".



Корреспондент поинтересовался, нет ли у Тактарова опасений, что популярность единоборств имеет и оборотную сторону. Овладев боевыми навыками, ребята начнут их применять не по назначении. "Конечно, такая опасность существует. Но на то и нужны тренеры, которые бы направляли молодых бойцов в нужном направлении. Чтобы они применяли свое мастерство либо на соревнованиях, либо в благородных целях".



Тактаров пришел в смешанные единоборства из самбо, которое пока не имеет олимпийского статуса: "Самбо достойно быть включенным в программу Олимпиад, и работа в нужном направлении ведется. Все зависит от того, как наша страна, в которой и родился этот вид единоборств, будет активна в продвижении самбо".



Панкратион входил в программу античных Олимпиад, причем был гвоздем их программ. "Нашему виду спорта 14 тысяч лет, он древний на планете", — заявил Лазарос Саввидис, проводивший мастер-класс по древнегреческим единоборствам. "Панкратион — боевое искусство. Ему обучали воинов Древней Эллады. Сильнейшие бойцы становились самыми искусными воинами. Панкратион входил в программу подготовки армии Александра Македонского, и во многом благодаря этому искусству ему удалось завоевать полмира".



Саввидис считается энтузиастом возрождения древнегреческого боевого искусства. Но сам гость из Греции считает слово "возрождение" неточным: "Панкратион не умирал. Он поддерживался многими поколениями. Мы имеем дело с обновлением старинного боевого искусства. Были внесены некие современные новшества. Не могут же нынешние бойцы выступать обнаженными, как участники античных Олимпиад. Были изменены некие приемы. Все же современные панкратион — это вид спорта, а не способ готовиться к войне".



Верит ли Саввидис в восстановлении олимпийского статуса своего вида единоборств? "Было бы справедливо, если в программу современных Игр вошла дисциплина, с которой начинались Олимпиады. Мы ведем работу в этом направлении. Создана международная федерация панкратиона, наш вид спорта начинает развиваться в других станах. Думаю, что благодаря фестивалю ТАФИСА панкратион пустит корни и в России. Если наш вида станет популярным в мире, а должен стать таковым, то олимпийская перспектива не выглядит утопией. Скорее, наоборот".



Торжественное открытие Всемирного фестиваля единоборств ТАФИСА прошло во дворце спорта "Волга-Арена". Началу предшествовала уникальная церемония. В зале были размещены портреты послов фестиваля, — знаменитых спортсменов и функционеров, которые помогли празднику единоборств состояться. В их числе боксеры Евгений Судаков, Юрий Арбачаков, Григорий Дрозд, дзюдоист Дмитрий Носов, призер чемпионата мира по тхэквондо Анастасия Панькина, сенсей и основатель школу Кобудо Вакаяма Масаси, создатель стиля каратэ Фудокан Илия Йорга, директор государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева и многие другие. Портреты были выставлены в двух экземплярах — большой и маленький. Маленькие портреты послы забирали себе, а на больших оставляли автографы. Потом эти портреты будут выставлены в Музее спорта России.



Перед гостями выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, зачитавший приветствие президента России Владимира Путина участникам фестиваля ТАФИСА. Сенсей Вакаяма Масаси ударом в гонг открыл фестиваль.



Очень красочной получилась церемония открытия фестиваля ТАФИСА. Две школы единоборств, живших на разных берегах большой реки (прямая аналогия с Ульяновском, расположенном аа двух берегах Волги) — школа Медведя и школа Кота не могла выявить, кто сильнее. Участники обоих школ отправились по миру знакомиться с другими стилями.



Перед зрителями выступили спортсмены из Кореи – мастера тхэнвондо и хапкидо. Бойцы крушили не только деревянные доски, но и разбивали яблоки. Гости из Израиля показали самый молодой вид единоборств — родившийся менее 70 лет назад – крав-мага. Бразильцы представили капоэйру — синтез хореографии и боевых искусств. Можно было пронаблюдать палочный бой силамбам в исполнении гостей из Индии и познакомиться с боевыми искусствами Малайзии. Обойдя земной шар, школы Медведя и Кота овладели разными искусствами и перестали спорить, кто сильнее.



После такого красочного шоу многие горожане посвятили воскресный день знакомству с разными видами единоборств. При этом все мероприятия фестиваля были бесплатными.