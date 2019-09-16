Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.

Как передает "Россия 24", об этом российский лидер заявил на итоговой пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре с участием президентов РФ, Турции и Ирана.

Путин подчеркнул, что такое решение в свое время приняли руководители Ирана, закупив у России зенитно-ракетные комплексы С-300, а также президент Турции Эрдоган, заключив сделку о приобретении С-400 "Триумф".

Президент России подчеркнул, что данные ЗРК надежно защитят любые территории Эр-Риада.

14 сентября атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок.