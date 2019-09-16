Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам саммита Россия — Иран — Турция. Путин отметил, что всем хорошо известно о незаконном нахождении американских вооруженных сил на территории Сирии. В соответствии с этим Россия исходит из того, что принятое главой США Дональдом Трампом решение о выводе военных из государства на Ближнем Востоке будет реализовано и доведено до конца, сообщает "Россия 24".

Американский президент в декабре 2018 года объявил о намерении вывода всех военнослужащих США из Сирии. С того момента нет окончательной информации, в какой степени были реализованы данные планы и сколько военных находятся в Сирийской Арабской Республике.

Ранее в понедельник, 16 сентября, Владимир Путин отметил усилия России, Турции и Ирана по стабилизации обстановки в Сирии.