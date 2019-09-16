Дама на "Майбахе", охранники-качки: заседание депутатов в Токсово напомнило разборки 90-х

Несколько десятков мужчин спортивного телосложения, которые окружили кольцом пару роскошных машин представительского класса. Выглядит будто встреча гостей на звездной вечеринке. Однако это поселок Токсово Всеволжского района Ленинградской области, а точнее площадь перед его администрацией. Там действительно проходит мероприятие, только вполне ординарное — заседание местного совета депутатов.

Правда, свои селебрити есть и тут. Все внимание было устремлено на даму, которую встречают на выходе из синего Maybach. Она уверенно проходит сквозь кольцо охраны, прямо к низкому зданию, обшитому сайдингом. На журналистов внимания не обращает, хотя стала одной из тех, кто в этой самой администрации будет принимать решения и представлять народ. Хотя с обстановкой вокруг все это вяжется с трудом. Налицо контраст человека и места.

Люди рассредоточены по периметру парковки, переминаются с ноги на ногу, и готовы к чему-то в любой момент. Говорят, несколько десятков людей спортивного телосложения ждали приезда делегации люксовых автомобилей целый час. Интересно, а дороги перекрывали?

Живая изгородь из людей и сразу шесть сопровождающих до места, где должны были состояться выборы главы совета депутатов. Оказывается, за день до этого события народным избранникам приходили угрозы.

"Это были телефонные звонки, в которых мне говорили следующее: "Ты что, забыла Цветаева? Вспомни Цветаева". Цветаев — это когда-то убитый в 2009 году председатель совета депутатов. Всего таких звонка было три", — рассказала глава муниципального образования "Токсовское городское поселение" Ольга Ковальчук.

Так может такая серьезная охрана действительно нужна? Только после разговора, как и с местными общественниками, так и журналистами, оказалось, что девушку из Maybach никто не знает. В Токсово о Екатерине Ковалевой мало что известно, лишь только то, что она участница "Дома-2" и как-то она заявляла, что никогда не работала. Мол, женщину должен обеспечивать мужчина.

"Показательное выступление для жителей, что они не имеют никакого значения, что в доме хозяева абсолютно другие люди, что власть будет и дальше закрытой, люди не смогут обращаться. По большому счету, сделан был цирк", — прокомментировал ситуацию руководитель приемной общественного движения "Токсово — наш дом" Сергей Пономарев.

Токсово находится в получасе езды от Санкт-Петербурга. Считается, что там очень дорогая земля. Неудивительно, ведь расположение удобное, рядом озера. Местные журналисты уверяют, что там крайне разносортный контингент: от богачей до людей, которым Maybach даже не снился. На этом фоне появилась версия о внутренней борьбе элит, разборки в стиле 90-х.

"Проиграли люди, которых, условно говоря, мы можем отнести к авторитетам из 90-х годов. Они готовят некую провокацию. Девушка из "Дома-2" Екатерина Ковалева принадлежит к плеяде тех, кто победил. Была придумана идея пригласить своих спортсменов, сильных людей, шокировать публику, в том числе "Майбахами". Вторая сторона на эту условную стрелку, заседание совета депутатов, не явилась", — рассказала журналист Юлия Гильмшина.

Многие уверены, что в Токсово идет передел сфер влияния. Даже на журналистку, которая пришла на освещение этого мероприятия, оказывали давление. Препятствовали работе и намекали — есть шансы того, что против нее будут применять силу.

"Говорили, что безопасности моей как журналисту это может угрожать, когда такая большая свора людей. Предполагалось, что будут и те, и другие, и первые, и вторые, и кого там пнут в этой толпе", — прокомментировала Юлия Гильмшина.

Неясно, что это — криминальные разборки или просто привычка жить на широкую ногу. К слову, 2019 год в этом городском поселении называют крайне удачным. Доходы бюджета оценивают в 197 миллионов рублей, а обычно — в два раза меньше. Однако, год из года Токсово преследует дефицит — в этом году 19 миллионов. И было бы так символично, если бы народный депутат для блага своих жителей пожертвовал часть автопарка для того, чтобы восстановить финансовое здоровье поселка.