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16 сентября 201922:47

В Праге активист приковал себя цепью к пьедесталу памятника Коневу

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Житель Северной Чехии Михал Шулц приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на площади Интербригады в Праге в знак протеста против решения муниципальных властей о его переносе, передает ТАСС.

Журналистам Шулц заявил, что его дед воевал во Второй мировой войне и он считает, что перенос памятника Конева касается его лично. Мужчина подчеркнул, что при этом никак не связан с Россией.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается кабинет министров страны, 14 сентября призвала правительство воспрепятствовать реализации планов переноса памятника.

12 сентября совет района Прага-6 большинством голосов решил перенести памятник Коневу, который был установлен в 1980 году к 35-летию освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал советский маршал, в другое место.

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