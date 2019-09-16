"Ростов" обыграл "Ахмат" и догнал лидеров

Девятый тур российской премьер-лиги завершился матчем в Ростове-на-Дону. "Ростов" одержал волевую победу над грозненским "Ахматом" 2:1.

Гости добились успеха на 19 минуте. Мяч попал в руку защитнику ростовчан Евгению Чернову, и в ворота "Ростова" был назначен пенальти. Одисе Роши был точен. Этот гол остался единственым в первом тайме.

Но после перерыва ростовчане смогли сравнять счет. Ошибкой вратаря "Ахмата" Виталия Гудиева обернулась голом Хорена Байрамян. А затем гости остались в меньшинстве после удаления Антона Швеца. Вскоре численное преимущество дальним ударом реализовал Маттиас Норман.

"Ростов" сохранил победный счет 2:1 и, набрав 20 очков, догнал лидеров "Краснода" и "Зенит". Однако ростовчане из-за разницы мячей занимают третье место. У "Ахмата" 8 очков 12 место.