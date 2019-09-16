Бывший президент Крыма перенес инсульт во время отдыха в Турции

Юрий Мешков, бывший и единственный в истории президент Крыма, перенес инсульт во время отдыха в Турции. Он был доставлен в Россию. В настоящее время политик находится в подмосковном Красногорске, передает РИА Новости со ссылкой на слова его дочери, Марианны Мешковой.

Экс-президенту Крыма 73 года. Он был избран в 1994 году и был президентом вплоть до весны 1995 года, когда Верховная рада Украины отменила действующую конституцию республики и лишил ее суверенитета. После того, как Крым был включен в состав Украины, Мешков переехал в Москву.