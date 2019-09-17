Небензя: не нужно спешить с выводами о том, кто атаковал Саудовскую Аравию

На заседании Совбеза российский постпред при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто именно стоит за атаками беспилотников на Саудовскую Аравию. Он назвал ситуацию в Йемене удручающей. По его мнению, рост напряженности в регионе затруднит процесс налаживания диалога.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям и разрушение социально-экономической инфраструктуры, — приводит слова Небензи телеканал "Россия 24". — Вооруженная эскалация грозит дальнейшим осложнением йеменской проблемы и несет угрозу перерастания в масштабное противостояние. Призываем проявлять сдержанность и не допускать такого в будущем. Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем ближневосточном регионе".