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17 сентября 201900:43

Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном

Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном

17 сентября в Санкт-Петербурге пройдет встреча глав правительств России и Китая. А 16 сентября Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с супругами побывали в Музее-заповеднике Павловска.

Павловский дворец вместе с парком входит в перечень объектов культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО, напоминает телеканал "Россия 24".

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