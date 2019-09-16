Спаллетти может сменить Жардима в "Монако"

Бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить "Монако" в случае отставки Леонарду Жардима. Португалец может лишиться своего поста после неудачного старта монегасков в чемпионате Франции.

"Монако" в пяти турах набрал всего два очка и занимает 17 место в Лиге 1. Руководство клуба раздумывает над заменой тренера. И если Леонарду Жардим не исправит положение, то он может быть отправлен в отставку.

Одним из преемников называют итальянца Лучано Спаллетти, сообщает РИА Новости. В настоящее время Спаллетти не связан контрактом ни с одним клубом. Последним местом работы бывшего тренера "Зенита" был миланский "Интер".