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Ситуация в Донбассе 1 час назад

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17 сентября 201901:00 Денис Алексеев

Вопрос Донбасса: Киев опять отделался пустыми словами

Вопрос Донбасса: Киев опять отделался пустыми словами

Последние заявления Киева по Донбассу только подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита в нормандском формате. Так в Кремле отреагировали на заявления украинских политиков о том, что Зеленский не готов предоставить Донбассу особый статус.

Заявления Киева о готовности урегулировать ситуацию на востоке страны вновь оказались всего лишь словами. Представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма дал понять: часть Минских соглашений команда Зеленского выполнять не собирается. И это станет проблемой на очередном саммите "нормандской четверки", который может пройти этой осенью. Потому что Меркель и Макрон попытаются надавить на Зеленского, чтобы он четко придерживался достигнутых ранее соглашений. "У меня осталось немного надежд, — заявил Кучма. — Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех".

"Нелегко" — это Кучма, в том числе, говорит и о нежелании Владимира Зеленского предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Хотя это один из самых важных пунктов Минских соглашений. "Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина — не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением конституцию изменить, — извините, это не шаг для Украины", — считает политик.

Примерно то же самое заявил и министр иностранных дел Украины Пристайко на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который прошел в Киеве. "Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация, — отметил он. — Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов".

Между тем признание Киевом особого статуса для Донбасса — то есть формулы Штайнмайера — условие проведения саммита "нормандской четверки". И такое поведение украинских политиков у экспертов вызывает как минимум удивление. "Либо власти находятся в коллективном тумане и не в состоянии прочитать пункты Минских соглашений, которые они отрицают — "особый статус и амнистия" — либо же это вселенский склероз, — говорит политолог Армен Гаспарян. — Потому что если вы на публике говорите одно, и тут же другое – тогда это странно. И не очень понятно, как вы собираетесь выходить на повестку нормандского формата".

По сути, украинские власти вообще ничего не собираются делать в рамках Минских соглашений. Киев все время пытается протолкнуть лишь свои предложения. "Украина уже неоднократно обманывала стороны, — напоминает политолог Ростислав Ищенко. — Сейчас они хотят совершить такой же обман. Хотят провести встречи, ничего не обещая, перезагрузить процесс. И хотят поговорить не о том, как выполнять минские соглашения, а о том, как переписывать их".

Зеленский постоянно настаивает на встрече в формате "нормандской четверки". Но, по мнению экспертов, к разговору о реальных действиях он явно не готов. Так что скорее это стоит расценивать как очередную попытку пиара. Мол, вот они, переговоры — ведутся. А будет или нет результат — в Киеве особо никого не волнует.

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