Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу. Вместе с ними покинет колонию в Белгородской области младший брат Кокорина Кирилл.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство братьев Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Решение вступает в силу на 11 день, а именно 17 сентября. В этот день осужденные выйдут на свободу. Четвертый участник инцидента в центре Москвы Александр Протасовицкий пока останется в заключении.

Александр Кокорин и Павел Мамаев намерены вернуться в футбол. Контракт Кокорина с "Зенитом" истек, а "Краснодар" расторг договор с Мамаевым. Поэтому пока неизвестно, где они окажутся после выхода на свободу.