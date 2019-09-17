Американская шпиономания таит угрозу безопасности российских дипломатов

Статья в американской прессе о якобы шпионаже со стороны сотрудников посольства России в Вашингтоне угрожает безопасности персонала. Об этом заявили в дипмиссии. Там отметили, что ни одного доказательства нарушения законов авторы материала так и не привели. А вот голословные обвинения вполне могут навредить дипломатам и их семьям.

В посольстве отметили, что новый виток шпиономании может быть еще одной попыткой оправдать захват российской дипсобственности. Российская сторона намерена обратиться за разъяснениями в Госдепартамент США, передает телеканал "Россия 24".