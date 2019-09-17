Ульяновская чиновница уволена за селфи в "шоколадной" ванне

В Ульяновской области чиновница уволена за "нескромное отношение". Бывший руководитель аппарата губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева выложила в Instagram селфи с отдыха в пятизвёздочном отеле Баку в нафталановой нефтяной ванне.

Фото она сопроводила подписью "много шоколада не бывает", чем вызвала бурю возмущённых комментариев в свой адрес. Губернатор региона Сергей Морозов поручил провести служебную проверку по этому факту и уволить чиновницу, передает телеканал "Россия 24".

Губернатор: «Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно». — Тимофей Гончарук (@t_goncharuk) September 16, 2019

В своем Twitter губернатор охарактеризовал поступок чиновницы как "нескромное отношение" и "чудачество". Он отметил, что не все могут позволить себе заграничные поездки. "Нужно жить более скромно", — посоветовал Морозов.

Ранее сообщалось об увольнении иркутской чиновницы, которая в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения в Тулуне.