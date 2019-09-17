Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Ведущий румынского общенационального телеканала Раду Банчу допустил высказывания расистского характера в адрес американской теннисистки Серены Уильямс. Банчу сравнил Серену с обезьяной.

Как сообщает Чемпионат.com, Банчу заявил, что американка не отличается от обезьяны в зоопарке. "Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте", — сказал ведущий.

Румынский национальный совет по борьбе с дискриминацией незамедлительно отреагировал на расистскую выходку ведущего. Раду Банчу был отстранен от эфира и оштрафован почти на 2 тысячи долларов.