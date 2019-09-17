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17 сентября 201907:43 Олег Лыткин

Дмитрий Носов провел сеанс одновременной борьбы с юными дзюдоистами

ulpravda.ru

Знаменитый российский дзюдоист, призер Олимпийских игр, тренер и общественный деятель Дмитрий Носов провел мастер-класс с юными спортсменами Ульяновска. Мероприятие вошло в программу первого всемирного фестиваля единоборств ТАФИСА, прошедшего в Ульяновске.

Встреча в физкультурно-оздоровительном комплексе Ульяновского государственного университета собрала более ста юных дзюдоистов Ульяновска и Ульяновской области. Все они пришли встретиться на татами со знаменитым Дмитрием Носовым. Каждому из ребят хотелось сойтись со знаменитым спортсменом в поединке и получить урок мастера дзюдо.

Мастер-класс начался с разминки. Дети младшего возраста окружили Носова, повисли на нем. А сам Дмитрий старался освободиться от их объятий. "Я хотел подойти к мастер-классу нестандартно. На мог взгляд, мало провести показать несколько приемов. Нужен полный контакт с детьми. Чтоб они могли прикоснуться к мастеру, вступить с ним в схватку. И постараться найти индивидуальный подход к каждому из сотни юных спортсменов. Чтоб наше занятие запомнилось им надолго", — сказал Дмитрий Носов корреспонденту Вести.Ru.

После жаркой разминки Дмитрий разделил участников встречи на две группы тех, чей вес не превышает 30 кг и тех, кто свыше 30. Сначала прошли схватки самых маленьких, а потом ребят постарше. Сам сенсей принимал активное участие в тренировках, вызывая на короткий поединок того одного, то другого участника. Во время этих коротких схваток Носов показывал девочкам и мальчикам разные приемы.

После интенсивной тренировки Носов объявил, что сейчас пройдет необычное занятие. Сеанс одновременной борьбы. Нечто похожее на сеанс одновременной игры в шахматы. Носов выбирал себе соперника среди участников мастер-класса. Поединки длились до броска. Как правило побеждал Дмитрий. Но иногда и он оказывался на татами. Конечно, Носов поддавался. Но важно было дать шанс юным дзюдоистам победить знаменитого учителя, а заодно и добавить азарту. Собравшиеся вокруг татами ребята и их родители активно поддерживали юных спортсменов.

Проведя несколько десятков схваток Носов объявил, что дальше последует полноценный бой продолжительностью в три минуты. Все по-настоящему. Среди ребят были избраны судьи, контролировавшие ход поединка. В качестве своего соперника Дмитрий выбрал самую юную дзюдоистку – пятилетнюю Валерию Щукину. Бой получился довольно насыщенным. Лера, которую активно поддерживал весь зал, постаралась показать все познания в дзюдо. И в итоге маленькая девочка смогла уложить на татами многократного чемпиона России. Разумеется, Дмитрий поддался. Но юной спортсменке было важно почувствовать себя, свою силу и волю к победе.

В конце тренировке Дмитрий Носов провел теоретическое занятие на тему как стать олимпийским чемпионом. Он задавал ребятам вопросы, выслушивал ответы, помогал находить правильные решения. Носов подарил всем ученикам свою книгу "Моя борьба" и сфотографировался со всеми новыми друзьями. Которые наверняка надолго запомнили урок призера Олимпиады.

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