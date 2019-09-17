Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники и КГБ провели спецоперацию по предотвращению поставок оружия с Украины в Россию. Части оружия перемещались транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда уже попадали в РФ, передает РИА Новости со ссылкой на председателя белорусского государственного таможенного комитета Юрия Сенько.

После завершения операции спецслужбы в России изъяли большой арсенал: в партии были автоматы, винтовки, пистолеты и около 9 тысяч боеприпасов.

Сенько сообщил, что через границу все чаще стали провозить и наркотики: за восемь прошедших месяцев возбуждено 129 уголовных дел. Изъято 626 килограммов наркотиков, что четыре раза больше, чем в аналогичный период в 2018 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "наглухо закрыть" границу с Украиной, так как через нее переправляется оружие. "Сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси", — посетовал президент. Он не исключил, что на южных рубежах увеличат число пограничников.