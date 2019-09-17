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17 сентября 201903:09

Тренер Доменико Тедеско собирается учить русский язык

EPA

Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско намерен выучить русский язык. 34-летний специалист собирается записаться на курсы ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого Тедеско владеет английским языком и планирует выучить русский.

Согласно информации из германских источников, находящийся в творческом отпуске Доменико Тедеско намерен выучить русский язык для расширения кругозора. Тедеско давно мечтал прочитать русскую классическую литературу в оригинале. Кроме того, Доменико не исключает возможности поработать в российском футболе. Однако в настоящее время германский специалист итальянского происхождения не получал конкретных предложений из России.

Не игравший в футбол на профессиональном уровне, инженер по профессии Доменико Тедеско получил известность в сезоне 2017/18, когда возглавляемый им "Шальке" занял второе место в бундеслиге. Однако в следующем сезоне "Шальке" провалился на всех фронтах, и Тедеско был отправлен в отставку. В настоящее время уроженец итальянской провинции Калабрия не связан контрактом ни с одним из клубов.

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