Депутаты предложили цифровизировать трудовые отношения

Тридцать депутатов нижней палаты внесли в Госдуму законопроект цифровизации трудовых отношений. Они предложили, чтобы юридически значимые сообщения сторон трудового договора могли бы передаваться между участниками договора как лично, так и с помощью электронных средств коммуникации. К примеру, если такой законопроект будет принят, заявление на отпуск можно будет оформлять в электронном виде.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс, передает РИА Новости. Он еще не прошел первого чтения, дата его принятия не назначена. Документ получил заключение правового управления Думы, которое не выдало никаких замечаний концептуального характера.

Гаджимет Сафаралиев, один из авторов законопроекта, предполагает, что цифровизация трудовых отношений может наступить до конца 2019 года. Он напомнил, что уже сейчас россияне не обязаны подавать заявление для командировки. В России идет цифровизация, сказал депутат – многие вопросы решаются по-новому.