Новости Экономика

Все видео этой рубрики
17 сентября 201903:41

Депутаты предложили цифровизировать трудовые отношения

Тридцать депутатов нижней палаты внесли в Госдуму законопроект цифровизации трудовых отношений. Они предложили, чтобы юридически значимые сообщения сторон трудового договора могли бы передаваться между участниками договора как лично, так и с помощью электронных средств коммуникации. К примеру, если такой законопроект будет принят, заявление на отпуск можно будет оформлять в электронном виде.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс, передает РИА Новости. Он еще не прошел первого чтения, дата его принятия не назначена. Документ получил заключение правового управления Думы, которое не выдало никаких замечаний концептуального характера.

Гаджимет Сафаралиев, один из авторов законопроекта, предполагает, что цифровизация трудовых отношений может наступить до конца 2019 года. Он напомнил, что уже сейчас россияне не обязаны подавать заявление для командировки. В России идет цифровизация, сказал депутат – многие вопросы решаются по-новому.

Сейчас

21:12

Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

18:55

Крым хотят назвать Тавридой

16:53

Путин и Рухани начали переговоры в Анкаре

16:50

На западе Москвы столкнулись три автобуса

16:24

Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

16:03

Напавший на омоновца демонстрант получил 3,5 года колонии

14:55

Путин и Эрдоган начали закрытую встречу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вопрос Донбасса: Киев опять отделался пустыми словами

Вопрос Донбасса: Киев опять отделался пустыми словами

3 часа назад
Американская шпиономания таит угрозу безопасности российских дипломатов

Американская шпиономания таит угрозу безопасности российских дипломатов

2 часа назад
Ульяновская чиновница уволена за селфи в "шоколадной" ванне

Ульяновская чиновница уволена за селфи в "шоколадной" ванне

2 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:30

Совещание по вопросу паводков на Дальнем Востоке
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию

1 час назад
Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Кокорин и Мамаев выходят на свободу

3 часа назад
Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

6 часов назад
СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

11 часов назад
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

3 часа назад
Крым хотят назвать Тавридой

Крым хотят назвать Тавридой

9 часов назад
Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

14 часов назад
В Праге активист приковал себя цепью к пьедесталу памятника Коневу

В Праге активист приковал себя цепью к пьедесталу памятника Коневу

5 часов назад
Квартирный вопрос? Перед смертью Числова с ним были те же люди, что и с Цывиной

Квартирный вопрос? Перед смертью Числова с ним были те же люди, что и с Цывиной

9 часов назад
Хоккеист Мусатов арестован по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Хоккеист Мусатов арестован по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

8 часов назад
Пневмония и полиорганная недостаточность: у Анастасии Заворотнюк начались осложнения

Пневмония и полиорганная недостаточность: у Анастасии Заворотнюк начались осложнения

15 часов назад
10 регионов России, где больше всего платят за ЖКУ

10 регионов России, где больше всего платят за ЖКУ

22 часа назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

13 часов назад
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

14 часов назад
"Будем стареть вместе": Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

"Будем стареть вместе": Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

15 часов назад
"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

16 часов назад
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Тренер Доменико Тедеско собирается учить русский язык

Тренер Доменико Тедеско собирается учить русский язык

1 час назад
Небензя: не нужно спешить с выводами о том, кто атаковал Саудовскую Аравию

Небензя: не нужно спешить с выводами о том, кто атаковал Саудовскую Аравию

1 час назад
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

2 часа назад
Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном

Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном

3 часа назад
Дама на "Майбахе", охранники-качки: заседание депутатов в Токсово напомнило разборки 90-х

Дама на "Майбахе", охранники-качки: заседание депутатов в Токсово напомнило разборки 90-х

5 часов назад
Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии

Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии

6 часов назад
В Москве мошенники обманывают пенсионеров, предлагая технику по завышенным ценам

В Москве мошенники обманывают пенсионеров, предлагая технику по завышенным ценам

6 часов назад
"Из нас делают вселенское зло": кто и зачем искажает роль СССР во Второй мировой

"Из нас делают вселенское зло": кто и зачем искажает роль СССР во Второй мировой

7 часов назад
"Сплошная ложь!" В Люксембурге Джонсона освистали

"Сплошная ложь!" В Люксембурге Джонсона освистали

7 часов назад
"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

7 часов назад
Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве

Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве

7 часов назад
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

8 часов назад
Москвичи все чаще заказывают "друга на час"

Москвичи все чаще заказывают "друга на час"

8 часов назад
Wi-Fi нового поколения готов стать массовым

Wi-Fi нового поколения готов стать массовым

8 часов назад
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

9 часов назад
"МегаФон" поставил рекорд скорости на 5G-смартфоне

"МегаФон" поставил рекорд скорости на 5G-смартфоне

9 часов назад
"Каимское": особенности пантолечения на Алтае

"Каимское": особенности пантолечения на Алтае

16 часов назад
Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы и голые почтальоны

Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы и голые почтальоны

16 часов назад
Украшение для интерьера: россияне торгуют монтажной пеной за полмиллиона

Украшение для интерьера: россияне торгуют монтажной пеной за полмиллиона

16 часов назад
12 главных коллекционеров в мультфильмах

12 главных коллекционеров в мультфильмах

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку