В Центральной Америке без электроэнергии остались четыре страны

В работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции произошел сбой. Из-за этого без электроэнергии остались четыре страны – Никарагуа, на территории которой произошла авария, Сальвадор, Гондурас и Гватемала.

Некоторые регионы были обесточены частично, уточняет ТАСС. В настоящее время энергоснабжение всех стран восстановлено.