На совещании ОБСЕ украинский делегат попытался лишить слова журналистку из Крыма

На пленарном заседании ОБСЕ, посвященному свободе СМИ, взяла слово главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. Однако представитель украинской делегации попытался лишить ее права выступить и выгнать из зала. Он заявил, что на заседании запрещено распространять точку зрения "оккупационных властей Крыма".

За журналистку вступился Кирилл Игнатов — представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он отметил, что площадку ОБСЕ недопустимо использовать для посягательств на территориальную целостность России и попросил модератора "положить конец практике". Он напомнил, что ОБСЕ не имеет полномочий определять географическую принадлежность того или иного региона, передает ТАСС.

В итоге модератор совещания заявил, что заседание посвящено не статусу Крыма, а свободе слова, и предоставил слово Марии Волконской. Она, в свою очередь, сообщила, что положение СМИ в регионе соответствует стандартам ОБСЕ. На полуострове зарегистрированы 323 средства массовой информации. Волконская пригласила журналистов из Европы посетить Крым и убедиться в том, что журналистам там никто не мешает работать.