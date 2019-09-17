Трамп назвал войну "нормальным ответом" на атаки саудовских НПЗ

США обещают в ближайшее время разобраться, кто же нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии и в случае необходимости начать военные действия. Как заявил президент Трамп, такой шаг будет "пропорциональным" ответом на случившееся.

Глава Белого дома согласен с госсекретарем Майком Помпео: оба считают, что за нападением на предприятия "Сауди Арамко" стоит Иран, напоминает телеканал "Россия 24". И хотя Трамп заявляет, что хочет избежать конфликта с этой страной, санкции против Тегерана и бесконечные обвинения показывают иное.

Даже Пентагон заявил, что пора бы снизить градус напряженности в отношениях между США и Ираном. Военное ведомство выступило за сдержанную реакцию на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.