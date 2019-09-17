Пострадавшие от паводка бизнесмены начали получать помощь

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области предприниматели начали получать помощь — по 200 тысяч рублей. Около 30 обращений от бизнесменов Тулуна и Нижнеудинска поступило с 13 сентября. Это только одна из мер поддержки бизнеса.

Среди других мер — субсидии на ремонт помещений и оборудования, погашение арендной платы, пересмотр долгов по налогам и страховым взносам. Для фирм с регистрацией на пострадавших территориях сроки сдачи налоговой отчетности перенесут, передает телеканал "Россия 24".