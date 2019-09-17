Молодая американка хотела убить 400 человек "забавы ради"

Полиция США задержала девушку, которая обещала устроить стрельбу в своей бывшей школе. 18-летняя Алексис Уилсон грозилась "убить забавы ради четыреста человек". При обыске в доме девушки нашли автомат и запас патронов. Купила она его недавно, и даже хвасталась видео, как умело из него стреляет.

Известно, что с учебой у девушки были проблемы: ее исключили из школы за применение силы, передает телеканал "Россия 24".