Массимилиано Аллегри отказался возглавить "Монако"

Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение "Монако". Аллегри заявил, что у него более интересные варианты трудоустройства.

Как сообщает Чемпионат.com, "Монако" рассчитывал заменить провалившего сезон Леонарду Жардима на Аллегри. Но итальянец отказался. Есть вероятность, что он сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера "Пари Сен-Жермен".

"Монако" крайне неудачно начал сезон. В пяти матчах клуб из княжества набрал 2 очка и занимает предпоследнее место. Руководство клуба собирается отправить в отставку тренера Леонарду Жардима.