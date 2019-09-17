Бомж изнасиловал врача, которая попросила показать дорогу к пациенту

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Вечером 16 сентября 24-летняя врач шла по вызову к пациенту в поселке Завокзальный, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Следственного управления СК по Саратовской области. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомому мужчине. Тот сказал, что проводит к нужному дому.

Когда они оказались в безлюдном месте, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал. По информации местных СМИ, это был бомж, 1964 года рождения.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". В настоящее время подозреваемый разыскивается.